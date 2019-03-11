США начали изучать возможности создания нарушающих ДРСМД ракет

Вашингтон после приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) начинает изучать возможности создания ракет, нарушающих это соглашение, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги», – передает ее слова ТАСС.

Томпсон добавила, что Пентагон «только начал» изучать возможности по созданию таких ракет.

Между тем, в странах НАТО заявляли, что на подготовку «ответа» на якобы размещение Россией запрещенных договором вооружений альянсу понадобится от шести до девяти месяцев. При этом не исключалось размещение новых наземных ядерных ракет в Европе.

При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.