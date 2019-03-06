В Британии не исключили размещения новых наземных ядерных ракет в Европе

На то, чтобы подготовить ответ на якобы размещение Россией запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружений, НАТО понадобится от шести до девяти месяцев, сообщил представитель министерства обороны Великобритании Джеймс Фрэнклин.

«По прошествии шести-девяти месяцев мы получим от НАТО конкретную позицию. Это (ответ) может включать или не включать в себя размещение новых наземных ракет в Европе, но так или иначе мы должны принять итоговое решение, как именно стоит ответить на новую угрозу, которую представляет Россия», – передает слова британского чиновника РБК.

Он утверждает, что в течение пяти лет Москва якобы не соблюдала условия ДРСМД и уже разместила ракеты, запрещенные договором, на территории Европы.

Британский министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан выразил надежду на возвращение России к соблюдению ДРСМД. Он заявил, что пока НАТО не собираются размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

Кроме того, Дункан заявил о праве Британии на превентивный удар.

«Мы никогда не говорили, что не станем применять ядерное оружие первыми, и не должны этого говорить», – сказал он.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, однако в случае размещения ракет США в Европе будет вынуждена принять зеркальные меры.

НАТО увидело в послании Путина «неприемлемые» заявления.

США и страны НАТО считают, что Россия нарушила ДРСМД ракетой 9М729. В России подчеркивают, что эта ракета не противоречит условиям договора.