Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
В Новосибирском зоопарке манул Мия родила тройняшек
Самка манула по кличке Мия родила трех малышей в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
Детеныши редких диких кошек осторожно изучают мир, выглядывая из домика. Мама заботливо присматривает за новорожденными (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
Сейчас в зоопарке живут четыре самки манула: Лоло, Мия, Ева и Ласточка. Животные находятся под постоянным наблюдением специалистов и чувствуют себя хорошо (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
Год назад в зоопарке с разницей в пять дней родились сразу 12 котят от двух кошек. Манулы живут в Новосибирском зоопарке с 1995 года и регулярно приносят потомство (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
В мире обитает около 58 тыс. манулов. Они занесены в Красную книгу России как исчезающий вид: охота на них приравнивается к браконьерству (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)