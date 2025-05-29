  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
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    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Путин потребовал прекратить участие шаманов в подготовке спортсменов
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
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    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
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    Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 12:57 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле не рассматривают проведение нового телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшее время, передает ТАСС.

    Песков отметил, что таких планов в данный момент нет, отвечая на вопрос о возможности беседы двух лидеров на фоне недавних атак беспилотников со стороны Украины на российские объекты и ожидания нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

    Ранее Трамп подтвердил готовность к встрече с Путиным и Зеленским.

    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    28 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают к работе специалистов спорной и даже нетрадиционной медицины, из-за чего у спортсменов возникают неясные случаи с допингом.

    Глава государства отметил, что основное медицинское сопровождение спорта обеспечивает ФМБА, но при этом отдельные федерации обращаются к специалистам «спорных направлений», передает ТАСС.

    Путин напомнил о скандалах с Марией Шараповой и Камилой Валиевой, заявив: «Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то».

    Президент выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями.

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    29 мая 2025, 00:01 • Новости дня
    Путин: 70% наших граждан должны регулярно заниматься физкультурой и спортом

    Путин назвал целью спортивных программ – вовлечение населения в активный спорт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин напомнил о задаче спортивных программ существенно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом граждан страны, уделив особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.

    По словам Путина программы, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие участники заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, должны быть реалистичными и отвечать потребностям сегодняшнего дня.

    «Они должны быть выстроены в будущее, имея в виду те цели, которые мы перед собой ставим: 70% наших граждан должны активно, регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. Он также заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

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    28 мая 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили сотрудничество России и Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Политики обсудили актуальные вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях двух стран, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Также Путин и Токаев договорились продолжать двусторонние контакты на разных уровнях.

    Предыдущий разговор лидеров двух стран прошел 17 мая. В ходе него они обменялись мнениями по украинским переговорам в Стамбуле.

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    29 мая 2025, 05:39 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал, как Швеция готовится к переброске войск в Прибалтику

    Беляев: Швеция расширила коридоры для переброски войск в Прибалтику и Финляндию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров, предназначенных для потенциальной переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат пояснил, что после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), Швеция предоставила американской стороне доступ к 17 военным объектам.

    «Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», – рассказал он РИА «Новости».

    Беляев отметил, что через соглашения Вашингтон получает право размещать на территории страны-подписанта DCA воинские контингенты и вооружение США не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве.

    В рамках сотрудничества между вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США уже прошли крупные учения в Нью-Йорке и совместные маневры на шведском Севере.

    По словам российского посла, окончательные параметры присутствия американских военных в Швеции еще не определены, и возможны изменения в зависимости от планов администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

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    28 мая 2025, 19:06 • Новости дня
    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости

    Политолог Шаповалов: Российские пограничники защищают рубежи страны на суше и на море

    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен первыми принимали удар неприятеля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В среду президент Владимир Путин поздравил личный состав Погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником.

    «Очень важно, что президент России Владимир Путин не обходит стороной такие памятные даты и всегда находит нужные слова для того, чтобы поздравить пограничные войска, которые имеют славную многовековую историю», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен защищали рубежи государства от внешних захватчиков и первыми принимали удар», – напомнил политолог. Во времена Московского царства отряды пограничников располагались на засечных линиях, а в советский период пограничная служба была восстановлена после гражданской войны. В результате нападения фашистской Германии на Советский Союз именно пограничники первыми встретили врага.

    «Брестская крепость и город-герой Брест – это символы храбрости и преданности делу пограничников. Отряды погранвойск приняли неравный бой, но выполнили свою задачу по защите Родины и выиграли время для дальнейших операций Красной Армии», – указал спикер.

    По его словам, в наше время пограничные войска с честью несут знамя и равняются на своих героев, предотвращая диверсии, нелегальную миграцию и контрабанду. «Мы вспоминаем не только героев прошлого, но и тех пограничников, которые с честью защищали рубежи нашей страны в момент курской авантюры киевского режима», – подчеркнул эксперт.

    Не менее значимой Шаповалов назвал деятельность пограничников, которые совместно с подразделениями Черноморского флота (ЧФ) и Росгвардии обеспечивают в акваториях Черного и Азовского морей безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов.

    «Акватория Черного моря, Керченский пролив и Крымский мост представляют стратегический интерес для России с точки зрения коммуникаций и экономики. И крайне важно, что морские рубежи страны надежно защищены, пограничные войска вместе с подразделениями ЧФ и Росгвардии с честью несут службу там, где устраиваются различные провокации со стороны Украины», – добавил Шаповалов.

    В среду президент России Владимир Путин в специальном видеобращении поздравил с профессиональным праздником – Днем пограничника – личный состав, гражданский персонал Погранслужбы ФСБ России.

    «Легендарные традиции вашей службы закладывались и укреплялись на протяжении тысячелетней истории Отечества, со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна», – сказал президент.

    Глава государства особо отметил, что в ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России «не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно».

    «Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Путин.

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    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

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    29 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Financial Times: ЕС может бросить вызов Трампу после решения суда о пошлинах

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз должен воспользоваться уязвимостью президента США Дональда Трампа после блокирования судом его торговых пошлин, выразил мнение обозреватель Financial Times Алан Битти.

    В материале отмечается, что судебное решение дало Брюсселю возможность перегруппироваться и признать, что Трамп более уязвим, чем кажется, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, сейчас ставки касаются не только экспорта отдельных товаров, но и сохранения всей мировой торговой системы. Битти считает, что из-за неопределенности между Трампом и судебной системой в США в ближайшее время возникнет хаос и путаница.

    Он полагает, что наилучшей тактикой для Евросоюза станет отказ от односторонних уступок Вашингтону и заключение альтернативных торговых соглашений с другими регионами.

    Ранее суд по международной торговле США заявил, что Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Эксперты отмечали, что эффект от введения пошлин в США при Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    28 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей.

    На создание парка специализированного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья до 2030 года выделено 150 млрд рублей, передает ТАСС.

    Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту пояснил: «У нас в принципе запланировано на ближайшие годы на выделение специального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, до 2030 года 150 млрд рублей. Рассчитываю, что ничего там сокращаться не будет. Будем эту программу осуществлять».

    Президент отметил, что отдельное внимание следует уделить развитию социального транспорта в целом. Он поручил проработать этот вопрос по линии Госсовета, чтобы инициатива продвигалась не только федеральным правительством, но и на других уровнях власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями. Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.

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    28 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    В Кремле стартовали переговоры Путина и лидера Йемена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя Руководящего президентского совета Йемена Ришада Аль-Алими.

    Переговоры Путина и Аль-Алими проходят в Кремле. В ходе встречи стороны рассмотрят перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Кроме этого, лидеры уделят внимание обсуждению актуальных вопросов региональной повестки.

    В субботу стало известно, что лидер Йемена Ришад аль-Алими прибудет в Россию и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже Кремль сообщил, что Аль-Алими будет находиться в России с официальным визитом 28 мая, у него пройдут переговоры с главой российского государства.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о насыщенной и продолжительной программе рабочего дня Владимира Путина.

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