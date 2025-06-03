Новый президент Польши даст жару

Борис Джерелиевский
Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР
Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Платим кровавую цену за молчание
Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.
Евгений Крутиков
Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны
Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.