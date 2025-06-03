Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

Рубль оказался на распутье Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности Перейти в раздел

Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности Перейти в раздел

Каким будет будущее стратегической авиации России Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов? Подробности Перейти в раздел

Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством Президент Франции вновь стал объектом издевательств и насмешек среди собственных избирателей. На этот раз в рамках спланированной политической акции, да еще перед российским посольством в Париже. О чем идет речь и почему любые оправдания в данном случае слабо помогут Эммануэлю Макрону? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел