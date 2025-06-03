Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством

Tекст: Валерия Вербинина

Лидер крупной европейской страны стремительно превращается в человека-анекдот. Речь, разумеется, идет не о ком ином, как о президенте Франции Эмманюэле Макроне. То он, застигнутый врасплох журналистами, торопливо прячет нечто белое, похожее на пакетик кокаина, то во время рядовой официальной поездки во Вьетнам ему прилюдно заедет по физиономии собственная супруга, то его попросту украдут.

Вернее, украли из знаменитого музея Гревен восковую фигуру Макрона, которая мирно стояла там для привлечения туристов. Продолжение оказалось еще интереснее: как оказалось, действовали не просто воры, а граждане с принципами, в данном случае – активисты организации «Гринпис» (признана нежелательной в России). Дело в том, что у них к Макрону свои претензии – причем непосредственно связанные с Россией.

Украденную из музея фигуру французского президента перенесли к российскому посольству в Париже и сфотографировали с обличительными лозунгами. Мол, Макрон только и делает, что говорит о поддержке Украины, а сам закупает у России и удобрения, и газ. Двуличный, лицемерный, циничный политик.

«Мы считаем, что Франция подыгрывает и вашим, и нашим, – заявил Жан-Франсуа Жюльяр, глава французского отделения «Гринпис». – Эмманюэль Макрон воплощает это двуличие: он поддерживает Украину, но поощряет французские предприятия продолжать вести бизнес с Россией».

Как считает Жюльяр, Макрон должен возглавить европейскую дискуссию об отказе от контактов между компаниями стран Европы и России. По этой причине двое женщин и один мужчина (другой источник указывает, что участвовали двое мужчин и две женщины), притворившись туристами, заявились в музей Гревен, там переоделись в принесенную с собой форму, выдали себя за сотрудников и преспокойно утащили фигуру главы французского государства через служебный выход, прикрыв ее одеялом.

Затем украденного президента доставили к российскому посольству и сфотографировали в разных видах (на одном фото можно, например, видеть лозунг «Бизнес есть бизнес», который держат над безответным восковым Макроном). «Гринпис» также заготовил коммюнике для прессы, в котором для оправдания своих действий ссылается на растущие цифры закупок российского газа и удобрений. Кроме того, активистам не нравится продолжающееся, несмотря ни на что, сотрудничество Росатома и Фраматома, французского гиганта индустрии.

В этой истории изумительно все: и готовность украсть чужую собственность, и уровень, до которого скатилась некогда уважаемая организация, и персонаж, которому ставят в упрек желание сотрудничать с Россией, – тогда как в реальности Макрон только и делает, что обличает Москву с утра до вечера, по поводу и без повода.

Да, какие-то островки сотрудничества между странами еще существуют, но уж точно не благодаря Макрону. Он-то как раз вполне осознанно сделал все, чтобы ничего такого не было.

И вот теперь – такой удар под дых (тем более чувствительный, что он явился после удара его жены Брижит по супружеской физиономии). Макрон покровительствует России, ведет двойную игру, заявляет Гринпис и требует вывести его на чистую воду. А для этого ворует музейные экспонаты. До того, как помним, экологические активисты обливали в музеях картины, и тоже будто бы в знак протеста. Такое впечатление, что европейские законы совершенно не защищают музейную собственность – или защищают ее плохо.

В случае с восковой фигурой Макрона речь, конечно, идет не о шедевре Леонардо и не о картине импрессиониста, но это все-таки тоже музейный экспонат, который имеет свою цену. Как пишет «Фигаро»: «В настоящий момент никто не знает, когда, как и в каком состоянии фигура вернется в музей». Сотрудники музея Гревен, когда прозвучал вопрос о стоимости, назвали цифру в 40 тысяч евро.

Цифра может показаться завышенной, но создание восковых фигур, которые копируют известных личностей, является процессом долгим, кропотливым и нелегким. Как выяснилось, в среднем на создание статуи уходит около пяти месяцев, причем в данном случае требуются «совершенно особенные специалисты». При этом первая версия фигуры Макрона, созданная в 2018, публике не понравилась, и ее пришлось заменить второй – той самой, которая не по своей воле совершила вояж в направлении российского посольства.

Пережившая непростой уик-энд Франция (из-за победы ПСЖ в Лиге чемпионов, которая вылилась в беспорядки и вообще была воспринята в стране неоднозначно) увидела в деле украденной копии Макрона идеальный способ отвлечься, и интернет захлестнул поток насмешек. Самый распространенный комментарий по поводу новости – «Хорошо бы и оригинал украли». Другие едкие шутки – «Можно отправить самого Макрона из Елисейского дворца в музей», «У похитителей нет вкуса», «Даже не верится, что сегодня не первое апреля», «Гринпис устроил уборку», «Каких только мазохистов нет на свете».

Подозреваемые в мазохизме активисты, кстати сказать, оказались вовсе не лыком шиты и, несмотря на то, что парижская полиция открыла дело по факту кражи из музея, защищаются изощренно. «Речь идет не о краже, а о заимствовании в рамках акции, устроенной нашей организацией», оправдываются в Гринписе. Очень удобное слово – заимствование, но что-то нам подсказывает, что, если у мсье Жюльяра аналогичным образом позаимствуют машину, ему это совершенно не понравится, и он побежит в полицию, настаивая на том, что его обокрали.

А вот кому не позавидуешь, так это президенту Макрону – тому, который не из воска. Мало того, что в очередной раз на ровном месте стал посмешищем, так его еще и со скандалом обвинили в том, что он потакает России.

Оправдываться в такой ситуации – будешь выглядеть глупо. Сделать вид, что ничего не произошло – сочтут слабаком. Натравить на потерявший берега «Гринпис» правосудие – начнут говорить, что Макрон мстительный и ограниченный. Куда ни кинь, все клин. И даже любимой 72-летней супруге пожаловаться невозможно, потому что слишком уж у нее тяжелая рука.