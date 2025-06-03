Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.15 комментариев
Жена подозреваемого в терактах в Иркутске челябинца могла не знать о его планах
Перед нападением Артем Тимофеев сообщил супруге о возможном переезде, после чего Екатерина ограничила свою профессиональную деятельность и удалила Telegram-канал.
Супруга подозреваемого в совершении теракта в Иркутской области челябинца Артема Тимофеева, Екатерина, могла не знать о планах мужа, передает Ura.ru.
По информации источников, Тимофеев за несколько недель до нападения предупредил жену о возможном отъезде, после чего она рассказала знакомым о предстоящем переезде в другой город. Екатерина перестала брать клиентов на татуировки и сообщила окружающим о скором отъезде.
28 мая Екатерина опубликовала в Telegram-канале фотографии из поездки и интересовалась у подписчиков, как помочь коту справиться с дорогой. На снимках видно, что она передвигалась на общественном транспорте – маршрутке или автобусе. Впоследствии все публикации и канал были удалены.
Известно, что Екатерина планировала поездку в Астану, где собиралась остановиться в гостинице, а затем вылететь самолетом. Остается неясным, знала ли она о готовящемся теракте. Следственные органы уже опросили родственников Тимофеева в Челябинской области, а несколько его автомобилей объявлены в розыск.
Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно в Казахстане.
Также известно, что супруга подозреваемого вела весьма обеспеченный образ жизни. С 2020 по 2024 год ее расходы на маркетплейсах превысили 3,2 млн рублей.