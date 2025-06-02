Readovka: Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась ведьмой и эротоманкой

Tекст: Елизавета Шишкова

Жена Артема Тимофеева, которого разыскивают за причастность к атакам дронов на российские регионы, оказалась ведьмой и автором эротических романов, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

По данным издания, Екатерина числится директором по менеджменту и, вероятно, ранее гастролировала вместе с мужем-диджеем по Украине.

Кроме того, она пишет эротические рассказы и публикует их под псевдонимом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.