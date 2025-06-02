Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.12 комментариев
Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась ведьмой и эротоманкой
Readovka: Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась ведьмой и эротоманкой
Супруга Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атакам беспилотников на аэродромы России, известна как ведьма и автор эротических романов под псевдонимом.
Жена Артема Тимофеева, которого разыскивают за причастность к атакам дронов на российские регионы, оказалась ведьмой и автором эротических романов, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
По данным издания, Екатерина числится директором по менеджменту и, вероятно, ранее гастролировала вместе с мужем-диджеем по Украине.
Кроме того, она пишет эротические рассказы и публикует их под псевдонимом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.