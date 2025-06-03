В Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атаки БПЛА на военные аэродромы

Tекст: Александра Юдина

Местные жители опознали ранее снимавшего квартиру мужчину по фото из ориентировки и заявили, что видели его неделю назад, мужчина жил в доме, построенном в 2019 году, на 17-ом этаже, передает РИА «Новости».

Один из жителей, покидая квартиру, рассказал, что видел этого мужчину неделю назад и уточнил, что он арендовал помещение до них. Последний раз возможного участника атаки наблюдали именно в этом доме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске. Супруга Тимофеева, подозреваемого в причастности к атакам беспилотников на аэродромы России, известна как автор эротических романов под псевдонимом.