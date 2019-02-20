НАТО увидело в послании Путина «неприемлемые» заявления

Североатлантический альянс принял к сведению послание президента России Владимира Путина и считает его заявления с угрозами в адрес союзников неприемлемыми, заявил чиновник НАТО.

Он также отметил, что НАТО призывает Россию сосредоточиться на вопросах возвращения к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ситуации с ДРСМД НАТО готовит «взвешенный ответ», при этом развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе альянс не намерен, передает слова натовского чиновника РИА «Новости».

НАТО считает, что ПРО альянса носит исключительно оборонительный характер, а объекты в Румынии и Польше полностью соответствуют договору РСМД, добавил представитель военного блока.

Ранее в Германии также призвали Москву сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после заявления российского президента Владимира Путина.

Путин в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию заявил, что Вашингтон сам нарушает этот договор, а потом ищет виновных и заставляет «подхрюкивать» своих сателлитов. Грубым нарушением Путин назвал запуск американцами ракет-мишеней и пусковые установки в Румынии и Польше.

Президент отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.