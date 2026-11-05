Осужденный экс-совладелец СМЗ попросил убежища во Франции

Осужденный в России экс-совладелец СМЗ Пестриков попросил убежища во Франции

Tекст: Вера Басилая

Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков, заочно приговоренный в России к восьми годам лишения свободы и объявленный в международный розыск, запросил политическое убежище во Франции, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.

В британской инстанции бизнесмен пытается взыскать компенсацию за потерянные российские активы. Он требует выплатить ему около 1 млрд долларов за акции предприятия и долю в Ловозерском горно-обогатительном комбинате.

Ответчиком по иску выступает бывший председатель совета директоров завода Александр Гутин. По мнению Пестрикова, возместить стоимость утраченных бумаг должна кипрская компания Canemare Enterprise, посредством которой он приобрел активы в 2015 году.

К настоящему времени французские власти еще не приняли решение об одобрении прошения предпринимателя об убежище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков был заочно арестован по решению Савеловского суда Москвы.

Соликамский горсуд заочно приговорил Пестрикова к восьми годам колонии за хищение и покушение на растрату крупных сумм. Ему также назначен штраф в 1,5 млн рублей.

По версии следствия, Пестриков в июне 2022 года, используя подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева, заключил договор займа от имени предприятия на сумму 250 млн рублей. Затем он попытался продать свою долю на заводе за 2,5 млрд рублей.