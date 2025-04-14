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Суд приговорил экс-акционера СМЗ к восьми годам колонии
Бывшего акционера СМЗ заочно приговорили к восьми годам за хищение 250 млн рублей
Соликамский городской суд заочно приговорил Игоря Пестрикова к восьми годам колонии за хищение и покушение на растрату крупных сумм, ему также назначен штраф в 1,5 млн рублей.
Соликамский городской суд заочно приговорил бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова к восьми годам колонии общего режима, передает ТАСС. Пестриков признан виновным в организации хищения 250 млн рублей и покушении на растрату еще 2,5 млрд рублей. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запрет на ведение коммерческой деятельности в течение двух лет и десяти месяцев.
Следствие установило, что в июне 2022 года Пестриков, используя подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева, заключил договор займа от имени предприятия на сумму 250 млн рублей. Позже он пытался продать свою долю в заводе за 2,5 млрд рублей. В отношении Пестрикова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.
Бывший генеральный директор завода Артур Уртаев также был осужден. Он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за растрату 250 млн рублей. Прокуратура Пермского края подтвердила данные обвинения и вынесенные судом приговоры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева, которому предъявлено обвинение по статье о растрате. МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева по уголовной статье.