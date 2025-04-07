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МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода
МВД России объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева по уголовной статье.
В базе ведомства указано, что Кондрашев разыскивается по уголовной статье, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.
Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в государственную собственность более 350 тыс. акций ОАК «Соликамский магниевый завод», принадлежащих Кондрашеву и еще трем совладельцам. Позднее суд также принял аналогичное дело о возврате акций в пользу государства и запретил владельцам совершать с ними какие-либо действия по требованию прокуратуры.
ОАО «Соликамский магниевый завод» занимает лидирующие позиции в производстве магниевых и редкометаллических продуктов в России. Завод выпускает практически все соединения редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки.
Ранее сообщалось, что прокуратура Пермского края провела проверку приватизации Соликамского магниевого завода и пришла к выводу, что она была проведена с нарушениями.
Напомним, в 2022 году правоохранители задержали директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева, ему предъявлено обвинение по статье о растрате.