Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций завода в Соликамске

Tекст: Ольга Никитина

В частности, прокуратура установила, что приватизация была проведена неуполномоченным органом, который не направил необходимые документы в Госкомимущество России. Это, по мнению прокуратуры, лишило государство возможности представить эти материалы на утверждение в правительство, пишет РБК.

В связи с этим прокуратура считает, что все владельцы акций Соликамского магниевого завода, независимо от того, как они их приобрели, не являются добросовестными приобретателями.

Прокуратура ссылается на ст. 302 Гражданского кодекса РФ, согласно которой имущество, выбывшее из владения собственника помимо его воли, может быть истребовано даже от добросовестного приобретателя.

То есть позиция прокуратуры основана не на недобросовестности покупателей акций, а на обстоятельствах выбытия имущества из владения Российской Федерации. По мнению надзорного ведомства, акционеры, которые приобрели бумаги завода на Московской бирже (а они свободно торговались на площадке до октября 2022 года), также не считаются добросовестными приобретателями.

Окончательное решение о том, являются ли владельцы акций завода добросовестными приобретателями, будет принимать суд.

Президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность. Глава государства подчеркивал, что подобная работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству.