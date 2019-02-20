Германия отреагировала на заявления Путина о нарушении США ДРСМД

Берлин призывает Москву сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сократив противоречащие договору ракеты, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер, комментируя заявления российского президента Владимира Путина о «зеркальных мерах» в случае размещения в Европе новых американских ракет.

«Требования к России о полном и прозрачном сокращении спорных ракет, чтобы спасти Договор о РСМД, сохраняются. До окончания шестимесячного срока остается много времени», – сказала Деммер, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, прокомментировал выход США из ДРСМД, заявив, что Вашингтон сам нарушает этот договор, а потом ищет виновных и своих сателлитов заставляет «подхрюкивать».

В частности, Путин уточнил, что США прямо и грубо нарушают ДРСМД, запуская ракеты-мишени и пусковые установки в Румынии и Польше, что чрезвычайно угрожает безопасности России и мира в целом.

При этом президент отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.