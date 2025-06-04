Выявлен рост нарушений при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана

Россельхознадзор указал Азербайджану на нарушения при ввозе плодоовощной продукции

Tекст: Антон Антонов

Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением поставок, сопровождаемых недостаточными фитосанитарными мерами. В ведомстве подчеркнули, что зафиксированы частые нарушения карантинных требований ЕАЭС, а также неоднократные случаи указания недостоверных данных в фитосанитарных документах при экспорте из республики, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что только за май выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов. Это свидетельствует о недостаточной эффективности системы фитосанитарного контроля в Азербайджане.

Россельхознадзор, ссылаясь на международные стандарты, уведомил азербайджанскую сторону о всех выявленных нарушениях. Ведомство также обратилось в Агентство пищевой безопасности Азербайджана с просьбой провести расследование и принять меры для соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Россельхознадзор запрещал импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции.