Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.25 комментариев
Выявлен рост нарушений при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана
Россельхознадзор указал Азербайджану на нарушения при ввозе плодоовощной продукции
Зафиксирован рост числа нарушений фитосанитарных требований при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.
Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением поставок, сопровождаемых недостаточными фитосанитарными мерами. В ведомстве подчеркнули, что зафиксированы частые нарушения карантинных требований ЕАЭС, а также неоднократные случаи указания недостоверных данных в фитосанитарных документах при экспорте из республики, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что только за май выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов. Это свидетельствует о недостаточной эффективности системы фитосанитарного контроля в Азербайджане.
Россельхознадзор, ссылаясь на международные стандарты, уведомил азербайджанскую сторону о всех выявленных нарушениях. Ведомство также обратилось в Агентство пищевой безопасности Азербайджана с просьбой провести расследование и принять меры для соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Россельхознадзор запрещал импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции.