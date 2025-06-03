Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

Серия терактов и диверсий, осуществленных украинскими спецслужбами 1 июня, знаменует окончательный переход киевского режима к новой фазе войны. Серия неудач на поле боя и низкая результативность массированных атак БПЛА, вкупе с сокращением военной помощи вынуждает их обратиться к наиболее «экономичному» плану противостояния с Россией – террористической войне (западные спонсоры предпочитают именовать ее «resistance warfare»).

Эта концепция была разработана с участием британских и американских стратегов еще до начала СВО, и предполагалась в качестве основной, но события весны 2022 года развивались по другому сценарию, вылившемуся в широкомасштабные боевые действия, требующие много оружия, боеприпасов, кадрового состава. Сейчас наши противники в силу истощения ресурсов вновь возвращаются к первоначальному плану, предполагающему развертывание вооруженного подполья на освобожденных землях и террористические атаки на всей территории России. Не то чтобы они раньше этого не делали, но теперь террор станет основным оружием против нашей страны.

Начиная с 2014 года к нам было инфильтровано значительное число вражеской агентуры, в интересах противника работают многие экстремистские структуры, включая ячейки джихадистов, в том числе и находящиеся под контролем британской и даже полькой разведок.

Теперь обучение террористов и вовсе поставлено на поток – правительство Украины утвердило создание Центров национального сопротивления, где граждан будут обучать навыкам террористической войны. По словам заместителя главы офиса Зеленского Ирины Верещук, эти «школы resistance warfare» должны будут пройти все украинцы.

И если боевики ССО ГУР и оперативники СБУ, подготовленные специалистами британских MI-6, SAS и SBS будут и дальше ориентироваться на сложные операции, вроде ударов по важным военным объектам, убийства политиков, военачальников и медийных персон, то перед террористической «массовкой» будут стоять задачи попроще. Они будут брать «числом» и выбирать для атак объекты попроще, не имеющие серьезной охраны и не требующие длительной подготовки к нападению. В силу этого количество жертв среди случайных мирных граждан будет расти. Но это не «побочный результат, а одна из целей «resistance warfare». Согласно замыслам Банковой и ее британских кураторов, массированные террористические атаки дестабилизируют обстановку в России, приведут к коллапсу и к политическому кризису.

Еще в 2013 году начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов написал статью «Ценность науки в предвидении». В ней военачальник справедливо указывал, что существующих силовых структур физически не хватит для защиты критических объектов инфраструктуры «от действий сил специальных операций противника», в то время, как «Решение этой задачи предусматривается организацией и ведением территориальной обороны». Но только в 2024 году полноценные (вооруженные) формирования территориальной обороны были созданы на приграничных областях – Белгородской, Курской и Брянской областях. Но судя по тому, что подорванные террористами мосты не охранялись, численность этих отрядов недостаточна, чтобы взять под охрану все уязвимые объекты на территории областей.

Поскольку террористы не намерены ограничивать свои действия тремя областями, вопрос стоит о создании сил территориальной обороны по всей России. В основу этих подразделений может лечь опыт истребительных отрядов (ИО) времен Великой Отечественной войны, создаваемых для охраны общественного порядка, борьбы с террористами, диверсантами, шпионами и подрывным элементом. А также для обеспечения безопасности мостов, строений и путей железной дороги, мостов, электростанций, дамб, нефтехранилищ, административных зданий и прочих стратегически важных объектов. Они привлекались к ликвидации последствий масштабных диверсий, техногенных катастроф, стихийных бедствий, оказывали помощь в эвакуации населения или промышленных предприятий. А в случае прорыва неприятеля отряды «ястребков» действовали как воинские части. В нынешних реалиях к функциям ИО может быть добавлена борьба с неприятельскими дронами, в том числе в составе мобильных зенитных групп, а также работа с разведывательными БПЛА и другими средств контроля местности. В наше время костяком истребительных отрядов могут стать общественные организации, вроде военно-патриотических клубов, союза ветеранов, казачьих общин.

Опыт Великой Отечественной войны должен быть дополнен зарубежным опытом. Так, например, Израиль, государство, все время своего существования живущее под угрозой террористических атак, помимо мощных силовых структур обладает еще и огромной армией частной охраны. Причем значительная часть израильских ЧОПов – на государственном подряде. Охрана, чаще всего вооруженная, там находится везде – в школах, больницах, поликлиниках, магазинах – в любом общественном месте. Частные охранники обеспечивают безопасность предприятий, транспорта, госучреждений. Это не обязательно сотрудники с оружием, это еще и специалисты систем наблюдения и сигнализации. Вкупе с учебными центрами по подготовке охранников это настоящая индустрия, эффективная и высокодоходная.

Тут есть чему поучится: ЧОПы, при условии того, что их сотрудники хорошо подготовлены, вооружены, оснащены и многочисленны, могли бы оказать очень серьезную помощь в борьбе с террором, перейдя на господряд. Тоже самое можно сказать о военизированной охране РЖД, нефтяных и газовых компаний. Все эти структуры смогли бы стать серьезными помощниками Росгвардии, ФСБ и территориальной обороне в борьбе с терроризмом.

Нельзя не коснуться такой проблемы в российской системе безопасности, как «боязнь оружия», когда оно рассматривается не как необходимый инструмент защиты, а как потенциальный источник ЧП и служебных неприятностей. Нашим руководителям пора преодолеть эту фобию, и постараться осознать – война против нас идет не только в зоне СВО, а везде. Она без границ и без правил, и ее цель – наше физическое уничтожение.

Вооруженный пост бойцов ТО или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию, а частные охранники на подряде Минобороны на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Ситуация такова, что борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.