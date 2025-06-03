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    Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны
    3 июня 2025, 02:51 Мнение

    Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков

    военный эксперт

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    На военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях после атаки украинских FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальной сводке.

    В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники запускали с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. На данный момент возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала аэродромов нет.

    Также целями ВСУ 1 июня стали военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены.

    В украинских и западных медиа сразу же стали появляться версии числа поврежденных самолетов. А Владимир Зеленский заявил, что была проведена так называемая операция «Паутина», которая, по его словам, готовилась более полутора лет с целью атаки дронами на российские стратегические бомбардировщики в местах их базирования.

    Дело, тем не менее, не в количестве пострадавших машин, а в самом факте нападения на российские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия. Тяжелые бомбардировщики (ТБ) – это часть российской ядерной триады, и их количестве вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) определяется договором ДСНВ-3.

    В 2023 году был подписан закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тем не менее, российский МИД разъяснил, что договор продолжит свое действие в прежнем виде до февраля 2026 года.

    Таким образом, договор ДСНВ-3 продолжает действовать в тех его пунктах, где определяются меры взаимного доверия, направленные на сохранение глобальной стабильности. А это не только взаимное уведомление о пусках ракет, но и так называемое «открытое содержание» стратегической авиации. Грубо говоря, именно поэтому российские бомбардировщики и содержатся на открытых площадках, а не в специальных бетонных ангарах, аСША имеют возможность их все пересчитать со спутника и убедиться, что никакой внезапной атаки не готовится.

    Это и есть один из элементов глобальной ядерной стабильности. Она многосоставная, подразумевает предсказуемость поведения, и если в этой системе что-то выпадает, то угроза ядерной войны резко возрастает.

    В обновленной редакции российской ядерной доктрины, утвержденной 19 ноября 2024 года, детализированы условия, при которых Россия может применить ядерной оружие. В частности, это может произойти в том случае, если противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил. А атака на российские базы стратегических бомбардировщиков, носителей ядерного оружия, как раз и есть такового рода атака.

    Правда, есть нюансы. Тут очень важен контекст. Вообще ядерное оружие должно применяться в тех случаях, когда существует угроза самому существованию, независимости или целостности Российского государства. Во всех иных случаях действует принцип пропорциональности ответа на агрессию. То есть, применение ядерного оружия в случае удара не наступает автоматически даже в той ситуации, когда имеются признаки и условия опасного нападения извне. Все зависит от масштабов нападения, степени угрозы агрессии, в частности, угрозы существованию государства.

    Тем не менее, сам факт такого нападения резко повышает ставки и серьезно повышает угрозу ядерной войны. Со стороны Киева это крайне безответственное поведение, направление не только на срыв переговорного процесса, но и на втягивание стран НАТО и, возможно, США, в опасное противостояние.

    Да, применение в ответ ядерного оружия не наступает автоматически и возможный ответ будет пропорциональным угрозе. Но Россия никогда в истории не повышала градус противостояния до ситуации, когда контекст и нормативные документы могли бы подразумевать применение ядерного оружия. Это очень опасный путь для Киева, и для тех стран, которые даже косвенно участвовали в подготовке этой атаки на российские стратегические объекты.

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