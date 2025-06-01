Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.4 комментария
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в преддверии переговоров в Стамбуле
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.
«Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.
Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.
Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на второе июня в Стамбуле.
Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.
В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, предположительно доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.