Визит Путина в Курскую область

Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента разгрома там ВСУ. В ходе визита лидер встретился с представителями добровольческих организаций, а также с врио главы региона Александром Хинштейном (фото: Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru)

Среди участников встречи были представители не только Курской, но и Калужской, Рязанской, Московской областей, а также ДНР и ЛНР. Волонтеры рассказали, как доставляли гуманитарные грузы, помогали в эвакуации населения и обучали первой помощи жителей районов, которые подвергались обстрелам (фото: РИА Новости)

«Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет. Я вот на вас смотрю, вас слушаю: сильные, заряженные люди, главное, что позитивно заряженные», – обратился глава государства ко всем присутствующим (фото: Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru)

Отдельно он отметил вклад священников в ход СВО. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения – причем, повторяю, всех конфессий, – оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», – сказал Путин (фото: Михаил Полников/специалист Управления коммуникаций Курской АЭС/kremlin.ru)

Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Экскурсию для него провел директор станции Александр Увакин (фото: РИА Новости)