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    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

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    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

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    5 комментариев
    21 мая 2025, 16:15 • Фоторепортаж

    Визит Путина в Курскую область

    Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента разгрома там ВСУ. В ходе визита лидер встретился с представителями добровольческих организаций, а также с врио главы региона Александром Хинштейном (фото: Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru)

    Среди участников встречи были представители не только Курской, но и Калужской, Рязанской, Московской областей, а также ДНР и ЛНР. Волонтеры рассказали, как доставляли гуманитарные грузы, помогали в эвакуации населения и обучали первой помощи жителей районов, которые подвергались обстрелам (фото: РИА Новости)

    «Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет. Я вот на вас смотрю, вас слушаю: сильные, заряженные люди, главное, что позитивно заряженные», – обратился глава государства ко всем присутствующим (фото: Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru)

    Отдельно он отметил вклад священников в ход СВО. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения – причем, повторяю, всех конфессий, – оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», – сказал Путин (фото: Михаил Полников/специалист Управления коммуникаций Курской АЭС/kremlin.ru)

    Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Экскурсию для него провел директор станции Александр Увакин (фото: РИА Новости)

    АЭС возводят в Курчатове. Запуск первого энергоблока намечен на конец 2025 года. Основная социально-экономическая цель проекта – снижение рисков энергодефицита в регионе. На АЭС будут установлены энергоблоки нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасности (фото: Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru)

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