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Нижегородскую выпускницу оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ
Суд оштрафовал нижегородскую школьницу на три тыс. рублей за шпаргалку на ЕГЭ
Мировой судья вынес решение оштрафовать выпускницу одной из школ Нижнего Новгорода на три тыс. рублей за использование шпаргалок на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Суд установил, что 11 июня во время сдачи государственной итоговой аттестации по обществознанию у девушки нашли справочные материалы и письменные заметки, передает РИА «Новости». В отношении нее рассмотрели дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка проведения экзамена.
«Постановлением мирового судьи девушка признана виновной, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей», – сообщили в Нижегородском областном суде.
В августе суд в Вологодской области отменил штраф ученице за выпавшие из паспорта шпаргалки.
В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ-2026 без права пересдачи.
В июне в Нижегородской области аннулировали работы двух выпускников за использование телефона и шпаргалки.