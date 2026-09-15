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Киевский чиновник украл три млн долларов на подаренных Польшей вагонах метро
НАБУ: Киевский чиновник украл три млн долларов на подаренных Польшей вагонах
Бывший сотрудник Киевского метрополитена похитил бюджетные средства при доставке 60 старых вагонов, безвозмездно переданных Варшавой украинской столице, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Экс-сотрудник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» похитил более трех млн долларов при транспортировке подаренных Киеву старых польских вагонов, передает РИА «Новости». По данным НАБУ, злоумышленник организовал победу подконтрольной компании в тендере на закупку транспортных услуг.
«Сто тридцать семь миллионов гривен (более трех миллионов долларов) на вагонах. Предъявлены обвинения экс-чиновнику киевского метро», – говорится в сообщении НАБУ.
Речь идет о 60 старых вагонах метро, переданных Варшавой Киеву в 2022 году. Указанная фирма предложила услуги по заведомо завышенной стоимости. Это позволило участникам коррупционной схемы присвоить бюджетные средства. Имена организатора и его сообщников пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник киевского метро Виктор Брагинский уволился на фоне обвинений в коррупции. Позже МВД Украины объявило его в розыск.
Летом прошлого года бывшему киевскому военкому предъявили обвинение в организации побега бывшего главы метрополитена за границу.