Киевский чиновник украл три млн долларов на подаренных Польшей вагонах метро

НАБУ: Киевский чиновник украл три млн долларов на подаренных Польшей вагонах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-сотрудник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» похитил более трех млн долларов при транспортировке подаренных Киеву старых польских вагонов, передает РИА «Новости». По данным НАБУ, злоумышленник организовал победу подконтрольной компании в тендере на закупку транспортных услуг.

«Сто тридцать семь миллионов гривен (более трех миллионов долларов) на вагонах. Предъявлены обвинения экс-чиновнику киевского метро», – говорится в сообщении НАБУ.

Речь идет о 60 старых вагонах метро, переданных Варшавой Киеву в 2022 году. Указанная фирма предложила услуги по заведомо завышенной стоимости. Это позволило участникам коррупционной схемы присвоить бюджетные средства. Имена организатора и его сообщников пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник киевского метро Виктор Брагинский уволился на фоне обвинений в коррупции. Позже МВД Украины объявило его в розыск.

Летом прошлого года бывшему киевскому военкому предъявили обвинение в организации побега бывшего главы метрополитена за границу.