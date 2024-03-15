Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.2 комментария
Уличенный в коррупции начальник метро Киева уволился
После публикации в СМИ о причастности к коррупции уволился начальник метро Киева Брагинский
Начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, после разоблачительной публикации он написал заявление об увольнении, сообщила городская госадминистрация Киева.
Издание Bihus.Info опубликовало результаты своего расследования, в котором указали факты, что метрополитен предоставляет подряды фирмам лиц, близких к Брагинскому. Кроме того, в публикации отмечается, что родственники начальника киевского метрополитена владеют дорогой недвижимостью, после чего мэр Киева пригрозил увольнением Брагинскому, передает ТАСС.
В последнее время украинские СМИ пишут об участившихся проблемах в метрополитене Киева.
На станции метро «Выдубичи» в Киеве в марте с потолка начала капать вода, есть риск затопления. Ранее в январе протек потолок на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве, влага испортила отделку и штукатурку. В декабре прошлого года на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.
Сотрудники правоохранительных органов ищут ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.