Уличенный в коррупции начальник метро Киева уволился

После публикации в СМИ о причастности к коррупции уволился начальник метро Киева Брагинский

Tекст: Вера Басилая

Издание Bihus.Info опубликовало результаты своего расследования, в котором указали факты, что метрополитен предоставляет подряды фирмам лиц, близких к Брагинскому. Кроме того, в публикации отмечается, что родственники начальника киевского метрополитена владеют дорогой недвижимостью, после чего мэр Киева пригрозил увольнением Брагинскому, передает ТАСС.

В последнее время украинские СМИ пишут об участившихся проблемах в метрополитене Киева.

На станции метро «Выдубичи» в Киеве в марте с потолка начала капать вода, есть риск затопления. Ранее в январе протек потолок на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве, влага испортила отделку и штукатурку. В декабре прошлого года на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.

Сотрудники правоохранительных органов ищут ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.