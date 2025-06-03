Tекст: Ольга Иванова

Сторонники MAGA отреагировали на атаку ВСУ по российским военным аэродромам 1 июня с обеспокоенностью, сообщает Axios. По мнению представителей движения, удары дронов лишь усугубляют ситуацию и препятствуют мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Они считают, что эскалация может привести к дальнейшему втягиванию США.

Некоторые MAGA-активисты выразили возмущение тем, что Украина не предупредила Белый дом о проведении операции «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик задал вопрос о возможной причастности администрации экс-президента США Джо Байдена, учитывая, что подготовка операции велась больше года.

Ведущий активист MAGA Чарли Кирк заявил: «Я надеюсь, что США не имеют никакого отношения к этой атаке дронов на российские авиабазы». Блогер Роган О’Хэндли заявил, что операция могла быть предпринята Украиной намеренно, чтобы втянуть Америку в третью мировую войну.

Бывший сотрудник Пентагона Дэн Колдуэлл предупредил, что удар «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО» и считает, что США должны прекратить любую поддержку, способствующую атакам на стратегические силы России.

По данным Axios, движение MAGA скептически относится к правительству в Киеве и считает угрозой не Москву, а именно Киев. В MAGA называют Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину – «очагом коррупции» и враждебно относятся к военным операциям против российских войск.

Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов.

Минобороны указывало, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.