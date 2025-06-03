Банк России объяснил отказ от создания резерва криптовалют

Tекст: Ольга Иванова

Банк России не обсуждал всерьез возможность создания национального резерва криптовалют, передает РИА «Новости». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Короп подчеркнул, что данная тема не стоит на повестке у регулятора из-за известного отношения к высокой волатильности криптовалют.

«Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно. И конечно, такой вопрос на повестке не стоит», – заявил он.

Короп добавил, что опыт США с резервом биткоинов связан в основном с конфискованными активами, что не отражает рыночной привлекательности инструмента. Он отметил, что центральные банки Евросоюза изучают подобные инициативы, однако потенциальный риск обесценивания криптовалютных резервов нельзя игнорировать.

Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. Газета ВЗГЛЯД выясняла к чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру.