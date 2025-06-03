Каким будет будущее стратегической авиации России

Tекст: Алёна Задорожная

ВСУ в воскресенье совершили налет беспилотниками на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Точное число не называется, однако указывается, что возгорания были ликвидированы, жертв нет, а часть участников терактов задержаны.

На этом фоне в Сети развернулась дискуссия о перспективах российской стратегической авиации в условиях боевых действий нового типа. Так, отраслевой эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев напоминает о том, что Ту-95 и Ту-22 сейчас не производятся, а Ту-160 создаются в малом количестве, а засекреченная программа ПАК ДА имеет долгий срок реализации.

Однако он замечает, что «опыт СВО, очевидно, должен внести огромные корректировки в концепцию перспективного бомбардировщика». «Начать стоит хотя бы с того, что самолеты прежнего вида уже практически не имеют смысла. Лететь над территорией противника маломаневренной машиной с огромной долей вероятности означает потерю машины. То есть, эпоха свободно падающих бомб уже точно ушла в прошлое», – считает аналитик.

Таким образом, считает эксперт, сегодня у «стратегов» осталась лишь функция ракетоносцев, перед которым не будет стоять задачи преодоления ПВО противника, однако будет поставлена задача стать своего рода воздушной платформой для пуска ракет: «В качестве такой платформы может выступать машина на основе серийного лайнера».

«Это фактически мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии Ту-214 и МС-21. Второй вариант во многом хорош, но лучше его не милитаризировать. А на основе Ту-214 можно сделать ракетоносец, ДРЛО, борт для противолодочной обороны, разведчик, танкер, грузопассажирский почтовик для повседневной эксплуатации, – перечисляет эксперт. –

«Более того, создать новый ракетоносец на базе Ту-214 несоизмеримо проще, чем сделать его с нуля».

В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров усомнился в необходимости создания нового бомбардировщика-ракетоносца. «Это нецелесообразно. Те самолеты, которые уже были созданы, – например Ту-95 и Ту-22 – полностью отвечают современным требованиям. Более того, на протяжении всего времени машины проходили модернизацию», – пояснил он.

«У такого самолета задача проста: иметь хорошую грузоподъемность и дальность. Из современного там необходимо только вооружение. На нынешних модификациях советских машин стоят последние прицельные комплексы, они могут нести самые новые виды вооружений. Что еще нужно?», – задался вопросом специалист.

Если же говорить о «переделке» гражданского авиалайнера под военные нужды, то такая идея выглядит труднореализуемой: «Перед гражданским и военным самолетами стоят принципиально разные задачи. Да, в СССР неоднократно переделывали бомбардировщики-ракетоносцы в гражданские самолеты, но не наоборот», – говорит он.

«Пассажирский лайнер должен быть максимально легким, экономичным, с широким фюзеляжем. Боевой же самолет обязан быть надежным как кувалда: иметь толстую защиту от поражающих элементов, укрепленную конструкцию, бомбовые отсеки», – сравнил аналитик.

«Таким образом, если мы берем гражданский борт, то нам потребуется переделать всю силовую конструкцию. Ведь машине придется нести тяжелую бомбовую нагрузку. Кроме того, потребуется полная замена шасси, ведь такие самолеты садятся на военные аэродромы, а это совсем другие ВПП», – продолжает Гусаров.

«Единственное, что мы можем сделать, скажем, из гражданского борта – это переделать его в транспортный самолет или в танкер»,

– указал спикер и добавил, что, говоря конкретно о Ту-214, стоит помнить, что это новый самолет и сначала необходимо обеспечить им гражданские авиакомпании. Если же России действительно потребуется увеличить число бомбардировщиков-ракетоносцев, то гораздо легче будет воссоздать производство Ту-95 или Ту-22, считает собеседник. «На данный момент у нас имеется больше ста таких машин. В боевой операции при локальном конфликте единовременно участвует в среднем семь-восемь самолетов. Более того, в случае полномасштабного противостояния такие борты становятся легкой целью для ПВО противника», – указал Гусаров.

В свою очередь авиаэксперт Олег Пантелеев полагает, что «восстанавливать производство Ту-95МС и Ту-22М3 однозначно не стоит». «Эти машины, а также их модернизированные версии, создавались для решения задач, которые в ходе СВО возникают не слишком часто. Более востребованы в рамках спецоперации дешевые беспилотники семейства «Герань» и другие подобные виды вооружений. Но это не означает, что тяжелые ракетоносцы пора списывать со счетов», – поясняет аналитик.

По его словам, существующий флот «имеет смысл поддерживать на крыле». «Эти машины сегодня применяются и могут потребоваться в будущем. Если же говорить об увеличении численности носителей авиационного ракетного вооружения, то делать это нужно за счет более современных воздушных судов. Для сценария глобального конфликта более востребованными могут быть Ту-160М, в то время как для локальных противостояний рациональны самолеты меньшей размерности и с гораздо меньшей стоимостью летного часа», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, мы видим бум БПЛА, которые могут выполнять роль ведомого и принимать на себя наиболее рискованные задачи, связанные с прорывом ПВО, противодействием истребителям противника. Если же речь пойдет о глобальном конфликте, то наличие стратегических ракетоносцев, таких как Ту-160М и будущего ПАК ДА, станет обязательным решением», – полагает Пантелеев.

При этом собеседник считает, что «логика в том, чтобы взять относительно дешевый магистральный самолет и превратить его в носитель авиационных средств поражения, имеется». «Однако мы наблюдаем тенденцию к упрощению и удешевлению средств, с помощью которых планируется истощить противника. Новые Ту-214 или МС-21 не будут дешевыми, особенно МС-21», – поясняет он.

«Еще одна сложность заключается в том, что пассажирские лайнеры не могут базироваться на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами и грунтовыми ВПП, имеют избыточную дальность полета и легко могут быть отслежены ПВО противника. Поэтому самый рациональный сценарий – наращивать выпуск существующих средств и развивать их, чтобы повысить вероятность преодоления ПВО противника», – заключил он.