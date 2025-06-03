  • Новость часаМедведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Британия пригрозила Абрамовичу судом
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    Лукьянов оценил ход переговоров России и Украины в Стамбуле
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    Треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки
    Украина допустила технический дефолт
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    13 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    24 комментария
    3 июня 2025, 11:20 • Общество

    Каким будет будущее стратегической авиации России

    Каким будет будущее стратегической авиации России
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов?

    ВСУ в воскресенье совершили налет беспилотниками на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Точное число не называется, однако указывается, что возгорания были ликвидированы, жертв нет, а часть участников терактов задержаны.

    На этом фоне в Сети развернулась дискуссия о перспективах российской стратегической авиации в условиях боевых действий нового типа. Так, отраслевой эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев напоминает о том, что Ту-95 и Ту-22 сейчас не производятся, а Ту-160 создаются в малом количестве, а засекреченная программа ПАК ДА имеет долгий срок реализации.

    Однако он замечает, что «опыт СВО, очевидно, должен внести огромные корректировки в концепцию перспективного бомбардировщика». «Начать стоит хотя бы с того, что самолеты прежнего вида уже практически не имеют смысла. Лететь над территорией противника маломаневренной машиной с огромной долей вероятности означает потерю машины. То есть, эпоха свободно падающих бомб уже точно ушла в прошлое», – считает аналитик.

    Таким образом, считает эксперт, сегодня у «стратегов» осталась лишь функция ракетоносцев, перед которым не будет стоять задачи преодоления ПВО противника, однако будет поставлена задача стать своего рода воздушной платформой для пуска ракет: «В качестве такой платформы может выступать машина на основе серийного лайнера».

    «Это фактически мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии Ту-214 и МС-21. Второй вариант во многом хорош, но лучше его не милитаризировать. А на основе Ту-214 можно сделать ракетоносец, ДРЛО, борт для противолодочной обороны, разведчик, танкер, грузопассажирский почтовик для повседневной эксплуатации, – перечисляет эксперт. –

    «Более того, создать новый ракетоносец на базе Ту-214 несоизмеримо проще, чем сделать его с нуля».

    В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров усомнился в необходимости создания нового бомбардировщика-ракетоносца. «Это нецелесообразно. Те самолеты, которые уже были созданы, – например Ту-95 и Ту-22 – полностью отвечают современным требованиям. Более того, на протяжении всего времени машины проходили модернизацию», – пояснил он.

    «У такого самолета задача проста: иметь хорошую грузоподъемность и дальность. Из современного там необходимо только вооружение. На нынешних модификациях советских машин стоят последние прицельные комплексы, они могут нести самые новые виды вооружений. Что еще нужно?», – задался вопросом специалист.

    Если же говорить о «переделке» гражданского авиалайнера под военные нужды, то такая идея выглядит труднореализуемой: «Перед гражданским и военным самолетами стоят принципиально разные задачи. Да, в СССР неоднократно переделывали бомбардировщики-ракетоносцы в гражданские самолеты, но не наоборот», – говорит он.

    «Пассажирский лайнер должен быть максимально легким, экономичным, с широким фюзеляжем. Боевой же самолет обязан быть надежным как кувалда: иметь толстую защиту от поражающих элементов, укрепленную конструкцию, бомбовые отсеки», – сравнил аналитик.

    «Таким образом, если мы берем гражданский борт, то нам потребуется переделать всю силовую конструкцию. Ведь машине придется нести тяжелую бомбовую нагрузку. Кроме того, потребуется полная замена шасси, ведь такие самолеты садятся на военные аэродромы, а это совсем другие ВПП», – продолжает Гусаров.

    «Единственное, что мы можем сделать, скажем, из гражданского борта – это переделать его в транспортный самолет или в танкер»,

    – указал спикер и добавил, что, говоря конкретно о Ту-214, стоит помнить, что это новый самолет и сначала необходимо обеспечить им гражданские авиакомпании. Если же России действительно потребуется увеличить число бомбардировщиков-ракетоносцев, то гораздо легче будет воссоздать производство Ту-95 или Ту-22, считает собеседник. «На данный момент у нас имеется больше ста таких машин. В боевой операции при локальном конфликте единовременно участвует в среднем семь-восемь самолетов. Более того, в случае полномасштабного противостояния такие борты становятся легкой целью для ПВО противника», – указал Гусаров.

    В свою очередь авиаэксперт Олег Пантелеев полагает, что «восстанавливать производство Ту-95МС и Ту-22М3 однозначно не стоит». «Эти машины, а также их модернизированные версии, создавались для решения задач, которые в ходе СВО возникают не слишком часто. Более востребованы в рамках спецоперации дешевые беспилотники семейства «Герань» и другие подобные виды вооружений. Но это не означает, что тяжелые ракетоносцы пора списывать со счетов», – поясняет аналитик.

    По его словам, существующий флот «имеет смысл поддерживать на крыле». «Эти машины сегодня применяются и могут потребоваться в будущем. Если же говорить об увеличении численности носителей авиационного ракетного вооружения, то делать это нужно за счет более современных воздушных судов. Для сценария глобального конфликта более востребованными могут быть Ту-160М, в то время как для локальных противостояний рациональны самолеты меньшей размерности и с гораздо меньшей стоимостью летного часа», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, мы видим бум БПЛА, которые могут выполнять роль ведомого и принимать на себя наиболее рискованные задачи, связанные с прорывом ПВО, противодействием истребителям противника. Если же речь пойдет о глобальном конфликте, то наличие стратегических ракетоносцев, таких как Ту-160М и будущего ПАК ДА, станет обязательным решением», – полагает Пантелеев.

    При этом собеседник считает, что «логика в том, чтобы взять относительно дешевый магистральный самолет и превратить его в носитель авиационных средств поражения, имеется». «Однако мы наблюдаем тенденцию к упрощению и удешевлению средств, с помощью которых планируется истощить противника. Новые Ту-214 или МС-21 не будут дешевыми, особенно МС-21», – поясняет он.

    «Еще одна сложность заключается в том, что пассажирские лайнеры не могут базироваться на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами и грунтовыми ВПП, имеют избыточную дальность полета и легко могут быть отслежены ПВО противника. Поэтому самый рациональный сценарий – наращивать выпуск существующих средств и развивать их, чтобы повысить вероятность преодоления ПВО противника», – заключил он.

    Главное
    Британия собралась нарастить ядерные силы
    Украинские дроны оставили без света 600 тыс. человек в Запорожской области
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Дуда выступил против обещаний Навроцкого помешать вступлению Украины в НАТО
    Россия запланировала построить десять новых океанологических судов
    Пассажирам поездов рекомендовали ложиться головой к двери после ЧП в Брянской области
    В Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атаки БПЛА на военные аэродромы

    Рубль оказался на распутье

    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру

    «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет будущее стратегической авиации России

    Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов? Подробности

    Перейти в раздел

    Недовольство мигрантами переворачивает власть в Португалии

    В Евросоюзе новое политическое потрясение – второе место на парламентских выборах в Португалии заняла еще несколько лет назад никому не известная крайне правая партия Chega. И это не просто какой-то местный феномен, а отражение общеевропейских тенденций, потому что Chega – аналог, например, «Альтернативы для Германии» в ФРГ. А все из-за крупнейшего в истории страны миграционного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации