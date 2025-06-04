Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.25 комментариев
Франция и Бельгия не одобрили план Брюсселя по запрету на российский газ
Франция и Бельгия требуют дополнительного анализа юридических и экономических рисков, прежде чем поддержать план Брюсселя по запрету на импорт российского газа в Евросоюз, сообщает Politico.
«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», – приводит РИА «Новости» текст Politico.
Издание сообщает, что Париж и Брюссель требуют предоставить больше информации о возможных экономических и правовых последствиях такого решения.
По данным издания, Франция настаивает на внедрении стратегии поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Париж поддерживает «европейскую стратегию диверсификации». Он заявил: «Для существующих контрактов... нужна юридическая защита».
Бельгия, в свою очередь, заявила о необходимости анализа экономических последствий полного отказа от российского газа, прежде чем принимать окончательное решение.
Politico также напоминает о принадлежащей TotalEnergies доле в российской компании «Новатэк», что дополнительно усложняет ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа. Евросоюз заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.