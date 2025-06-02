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Европа в мае установила новый рекорд импорта СПГ
В мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года.
Европа в мае установила новый абсолютный рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ), пишет ТАСС. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), Евросоюз третий месяц подряд обновляет исторический максимум по объёмам закупок СПГ.
В мае объём поставок СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС достиг примерно 12,8 млрд куб. м, что на 0,7% больше по сравнению с апрелем и на 38% выше, чем в мае прошлого года. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, превысивший предыдущий рекорд апреля – 12,7 млрд куб. м.
За первые пять месяцев года в Европу поступило около 59,5 млрд куб. м СПГ – это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), на конец мая на СПГ приходится 38% всех поступлений газа в Европу, что делает этот источник основным.
Поставки из Северного моря, прежде всего из Норвегии, составили 24,7%, а отбор газа из хранилищ – 17,8%. Газ с восточного направления, включая поставки газа Украины и отбор газа из украинских хранилищ, заняли лишь 4,3%. Северная Африка поставила 9,1% газа, Британия – 3%, Азербайджан – 3,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы подчеркнули невозможность для ЕС полностью освободиться от контрактных обязательств по российскому газу. ЕС заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Евросоюз отложил реализацию плана по отказу от российских энергоносителей.