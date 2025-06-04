Пожар произошел на российской рыболовецкой шхуне в Японском море

Tекст: Антон Антонов

По информации Пирожкова, судно было приписано к порту Корсаков, судовладелец – ООО «ДВ-флот». На борту находились 17 россиян, передает ТАСС.

Экипаж покинул борт на двух спасательных плотах. Пожар начался в 06.40 по владивостокскому времени (23.40 мск). Получивший сигнал бедствия транспортный рефрижератор «Остров Ионы» быстро пришел к аварийному судну и спас экипаж. Они здоровы и в медицинской помощи не нуждаются.

Пожар на рыболовецком судне, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В настоящее время «Остров Ионы» направляется в порт Пусан Республики Корея. Вопрос о буксировке поврежденного «Айсберга» сейчас рассматривает судовладелец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на российском судне Crystal Asia, находившемся в восьми километрах от порта Камчхон в Пусане, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть граждан России. Позже один из пострадавших российских моряков скончался в больнице от полученных травм.