Келлог заявил о готовности новых санкций США против России

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о готовности санкций, Келлог заявил, что обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить», – сообщил Келлог.

Келлог назвал санкции «довольно обременительными». Он указал, что новые меры нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.