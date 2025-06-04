Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска

Tекст: Антон Антонов

Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

«Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.