  • Новость часаГендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
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    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
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    Грузия выделила на модернизацию военного потенциала в 2027 году около 145 млн долларов
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 17:41 • Новости дня

    Следователи возбудили дело после гибели человека при взрыве газа в Адыгее

    СК: После гибели мужчины при взрыве газа в Адыгее возбуждено уголовное дело

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после взрыва бытового газа в частном доме в Адыгее, жертвой которого стал местный житель.

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели 67-летнего мужчины при взрыве бытового газа в поселке Яблоновском Тахтамукайского района, сообщает СУ СК по региону. По данным следствия, в частном домовладении произошла утечка с последующим воспламенением и детонацией. В результате инцидента обрушились несущие конструкции жилого здания.

    Жертвой происшествия стал хозяин дома, также пострадала 56-летняя женщина, проживавшая вместе с ним. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место обрушения, изъяли необходимые предметы и назначили судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу человек погиб при взрыве газа в частном доме в Адыгее.

    В понедельник в больнице Коми умерли пострадавшие при аналогичном происшествии мужчина и женщина.

    Летом мощный хлопок газа напугал жителей многоэтажки в Набережных Челнах.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    8 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Росавиация отчиталась о летных испытаниях самолетов SJ-100 и МС-21

    Росавиация: МС-21 выполнил 115 сертификационных испытаний из 301

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с представителями промышленности и отраслевой науки статус сертификации отечественной авиатехники.

    В рамках сертификации пассажирского самолета МС-21-300 выполнено 115 из 301 летного испытания, а лайнер SJ-100 завершил 233 из 294 испытаний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работы по созданию и тестированию SJ-100, Ил-114-300, Ил-96-300 и МС-21-300 обсуждались на заседании профильного штаба в Координационном центре правительства России.

    «Важно максимально соблюдать сроки сертификационных испытаний и минимизировать риски, которые могут привести к их затягиванию. Авиационная отрасль и пассажиры ждут эти самолеты», – отметил Ядров.

    Ожидается, что поступление новых воздушных судов повысит транспортную связность регионов, в том числе в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке, а также увеличит авиаподвижность населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет SJ-100 решили испытать в Минске.

    Летом специалисты назвали сроки завершения летных испытаний этого лайнера.

    В июле Росавиация сообщила о сроках сертификации новых региональных самолетов.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

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    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мантуров поручил оценить готовность социальных учреждений к зиме

    Первый вице-премьер Мантуров поручил проверить готовность соцобъектов к зиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных систем социальных объектов к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

    В правительстве обсудили вопросы обеспечения бесперебойного функционирования учреждений образования, науки, культуры и здравоохранения в зимний период, передает РИА «Новости».

    «Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Сегодня вернемся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных», – заявил Мантуров в ходе заседания профильной подкомиссии.

    Он добавил, что в случае наступления чрезвычайных ситуаций на социальных объектах необходимо обеспечить четкий порядок действий для минимизации негативных последствий. В заседании также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также руководители федеральных и региональных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме.

    Правительство создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры.

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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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    8 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    СК начал расследование атаки дронов на Московскую область

    СК начал расследование атаки дронов на Подмосковье после гибели человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следователи намерены установить все обстоятельства и виновников удара украинских беспилотников по территории Московской области, в результате которого есть погибший и пострадавший, сообщили в СК России.

    Следственный комитет России займется расследованием атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранения, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей… Московской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также выявят лиц из числа представителей вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб при атаке беспилотника в подмосковном Подольске.

    Во вторник остановка в Подмосковье получила повреждения после падения беспилотника.

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    8 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Жителя Иркутской области арестовали за убийство помогавшей по хозяйству пары

    Суд арестовал жителя Иркутской области за убийство семейной пары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Иркутской области арестован 69-летний житель деревни Седанкина, которого обвиняют в убийстве мужа и жены, помогавших ему по хозяйству, сообщило Следственное управление СК по региону.

    Жителю Приангарья предъявили обвинение по статье о двойном убийстве. По версии следствия, в начале сентября обвиняемый, будучи пьяным, застрелил из ружья своих знакомых – супружескую пару. Муж и жена скончались на месте происшествия от полученных ранений, после чего хозяин закрыл дом и скрылся, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Иркутской области.

    Семейная пара считалась пропавшей без вести более двух недель. В ходе поисков сотрудники полиции и следователи установили, что незадолго до исчезновения супруги помогали по хозяйству 69-летнему жителю деревни Седанкина, чья причастность к преступлению впоследствии подтвердилась.

    «Мужчина был задержан, и по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены.

    В понедельник суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери.

    Летом суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье.

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    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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