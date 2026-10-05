В больнице Коми умерли пострадавшие при взрыве газа мужчина и женщина

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в ведомстве, двое пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Нижний Одес умерли от полученных травм, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, передает ТАСС.

«По данным следствия, в ночь на 23 сентября в квартире дома по улице Ленина поселка городского типа Нижний Одес Сосногорского района произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. От полученных в результате пожара телесных повреждений в виде ожогов скончались мужчина и женщина, проживавшие в квартире», – сообщили в ведомстве.

Их соседка получила отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. В настоящее время она выписана из больницы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти ввели режим ЧС в поселке в Коми после взрыва газа в многоквартирном доме.

В мае взрыв газа в Лобне привел к гибели людей.

В январе в жилом доме в Первоуральске произошел взрыв газа.