Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
В больнице Коми умерли пострадавшие при взрыве газа мужчина и женщина
В поселке Нижний Одес Республики Коми умерли мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве бытового газа и пожаре, сообщило следственное управление СК России по региону.
Как сообщили в ведомстве, двое пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Нижний Одес умерли от полученных травм, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, передает ТАСС.
«По данным следствия, в ночь на 23 сентября в квартире дома по улице Ленина поселка городского типа Нижний Одес Сосногорского района произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. От полученных в результате пожара телесных повреждений в виде ожогов скончались мужчина и женщина, проживавшие в квартире», – сообщили в ведомстве.
Их соседка получила отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. В настоящее время она выписана из больницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти ввели режим ЧС в поселке в Коми после взрыва газа в многоквартирном доме.
В мае взрыв газа в Лобне привел к гибели людей.
В январе в жилом доме в Первоуральске произошел взрыв газа.