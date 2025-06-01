Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Крушения мостов в Брянской и Курской областях привели к жертвам
В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на проезжающий под ним пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. В итоге погибли семь человек, более 70 пострадали (фото: РИА Новости)
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что ЧП произошло из-за подрыва моста (фото: РИА Новости)
Обрушившейся мост не подлежит восстановлению, на его месте построят новый (фото: РИА Новости)
Сотрудники скорой помощи на Киевском вокзале увозят пострадавшего (фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press)
Пострадавших госпитализировали в ведущие стационары Москвы: НИИ им. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Пирогова, ММНКЦ им. Боткина и клинику Рошаля (фото: РИА Новости)
Также ночью обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. ЧП произошло во время движения грузового локомотива. Тепловоз и три грузовых вагона сошли с рельсов, пострадали машинист и два его помощника (фото: РИА Новости)
Задача властей – в течение четырех суток полностью восстановить железнодорожное и автомобильное движение, сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (фото: РИА Новости)