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Определены признаки неиспользуемых земельных участков
Власти России официально определили признаки неиспользуемых земельных участков
Опубликовано постановление правительства России, в котором определяются признаки неиспользуемых земельных участков, оно вступит в силу с 1 сентября.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно новым нормам, участок признается неиспользуемым, если более 50% его площади заняты отходами или захламлены и этот мусор не убирается дольше года после обнаружения, передает ТАСС.
Еще одним критерием станет отсутствие в течение пяти лет построек на земле, предназначенной для строительства. Исключением признаются случаев, когда документы предусматривают другой срок строительства. Для частных домов отведено больше времени – семь лет.
Также критериями будут считаться наличие полуразрушенных зданий, если собственник ничего не предпринимает для их устранения более года, а на садовых и огородных участках – сорняки высотой больше одного метра, занимающие более половины участка. В таких случаях предусмотрена отсрочка на год для устранения нарушений.
Требования не распространяются на участки, которые не могут использоваться по объективным причинам, например, из-за стихийных бедствий, ареста или других подобных обстоятельств, отмечается в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта стало обязательным освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огородных товариществах в течение трех лет. Глава Росреестра Олег Скуфинский в сентябре пояснял, что закон об освоении неподготовленных земельных участков дает владельцам дополнительные три года. Владельцы могут избежать изъятия участка, если своевременно приведут его в надлежащее состояние.
Скуфинский пояснял, что закон, с одной стороны, защищает собственников от произвола проверяющих, а с другой, позволяет воздействовать на тех, кто потерял интерес к своей земле.