Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины

Стало известно о призыве Трампа прекратить конфликт из-за ударов Украины

Tекст: Денис Тельманов

Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации России заключается в необходимости прекратить военный конфликт, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подчеркнула: «Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить».

Ответ Ливитт прозвучал в контексте обсуждения реакции Вашингтона на действия Киева. В Белом доме таким образом выразили позицию, что дальнейшая эскалация конфликта не отвечает интересам США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что власти США считают необходимым завершить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине как можно скорее.