США выступили против затягивания переговоров России и Украины на годы

Tекст: Вера Басилая

Тэмми Брюс заявила, что Штаты не хотят, чтобы переговоры между Россией и Украиной затянулись на месяцы и годы, передает РИА «Новости».

По ее словам, вопрос урегулирования конфликта не является стандартной процедурой, и США рассчитывают на достижение конкретных целей в кратчайшие сроки.

Брюс отметила, что каждая прошедшая день важна для окончательного решения ситуации. Помимо этого, она подчеркнула, что президент Дональд Трамп остается оптимистом и рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что США могут вынудить делегацию с Украины участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле.

Украинская сторона подготовила меморандум с предложениями по прекращению огня на суше, в воздухе и на море.

Российская делегация заявила о готовности представить свой меморандум по урегулированию 2 июня на переговорах в Стамбуле.