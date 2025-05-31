Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
США выступили против затягивания переговоров России и Украины на годы
Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее, заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
Тэмми Брюс заявила, что Штаты не хотят, чтобы переговоры между Россией и Украиной затянулись на месяцы и годы, передает РИА «Новости».
По ее словам, вопрос урегулирования конфликта не является стандартной процедурой, и США рассчитывают на достижение конкретных целей в кратчайшие сроки.
Брюс отметила, что каждая прошедшая день важна для окончательного решения ситуации. Помимо этого, она подчеркнула, что президент Дональд Трамп остается оптимистом и рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что США могут вынудить делегацию с Украины участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле.
Украинская сторона подготовила меморандум с предложениями по прекращению огня на суше, в воздухе и на море.
Российская делегация заявила о готовности представить свой меморандум по урегулированию 2 июня на переговорах в Стамбуле.