Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского
Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.
Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.
Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.