Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Зеленский, ведя переговоры с законными руководителями других стран, добивается легитимации за счет их авторитета, а также стремится отсрочить выборы и передать сигнал националистическим элитам, что не стоит менять лидера во время кризиса.

Медведев считает, что Зеленский хочет сохранить право на продолжение хищений средств военного бюджета, что, по его словам, выгодно западным покровителям Киева – лидерам Британии, Франции и Германии.

Зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский рассчитывает обеспечить себе неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что подобные расчеты не являются гарантией безопасности, напомнив, что немецкие генералы Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель, подписавшие капитуляцию Германии, были впоследствии казнены по приговору Нюрнбергского трибунала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.