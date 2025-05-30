Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Небензя назвал два варианта будущего для Украины
Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров
Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.
Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».
Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».
«И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.