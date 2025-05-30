Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

Tекст: Антон Антонов

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».

Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».

«И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.

