Захарова заявила о неопределенности дальнейшего участия делегации Украины в переговорах

Tекст: Валерия Городецкая

Киев до сих пор не дал четкого ответа о том, будет ли украинская делегация участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня, сообщила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Комментируя высказывания Владимира Зеленского, который обвинил Россию в сокрытии меморандума об условиях мира, не уточнив, поедет ли делегация Украины в Стамбул, дипломат заявила, что «это прямая история о том, как идет шоу».

Она добавила: «Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции». По ее словам, российская сторона регулярно и открыто информирует общественность о деталях переговоров, тогда как с украинской стороны наблюдается «истерика».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила согласия от Киева на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.