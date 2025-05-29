Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по переговорам
Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль озвучил, что предложение о встрече в Стамбуле пока осталось без ответа и новая дата согласована не была, передает ТАСС.
Песков пояснил, что, насколько ему известно, Киев не предоставил официальной реакции на инициативу о переговорах.
Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.
Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.