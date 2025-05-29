Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по переговорам

Tекст: Александра Юдина

Кремль озвучил, что предложение о встрече в Стамбуле пока осталось без ответа и новая дата согласована не была, передает ТАСС.

Песков пояснил, что, насколько ему известно, Киев не предоставил официальной реакции на инициативу о переговорах.

Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.