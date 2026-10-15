Путин назвал условия привлечения денег граждан в строительство гостиниц

Tекст: Вера Басилая

Вопрос поднял председатель комитета организации по туризму и индустрии гостеприимства Роман Баталов. Он предложил выработать единый подход к привлечению инвестиций в особые экономические зоны, отдельно отметив доступ граждан к новым инвестиционным инструментам, передает ТАСС.

«Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет. Здесь два вопроса. Первое: эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета», – заявил Путин.

Еще одним условием президент назвал работу построенных на средства граждан гостиниц по единым стандартам. По его словам, без этого будет снижаться качество обслуживания, а само направление быстро утратит привлекательность.

«Поэтому, конечно, здесь нужно поработать», — подчеркнул глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан.

Ранее Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России.