Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

Tекст: Анастасия Куликова

«Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

«При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

«Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

«Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

«Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.