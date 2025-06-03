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    3 июня 2025, 08:40 • Экономика

    Рубль оказался на распутье

    Рубль оказался на распутье
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они?

    С начала 2025 года курс рубля укрепился на 25%. Если 10 января доллар стоил больше 102 рублей, то уже 20 февраля - 90 рублей, 22 апреля - 80 рублей, и уже девять дней курс доллара держится в районе 78-79 рублей. Тренд на укрепление продолжается вот уже шестой месяц.

    Однако рубль оказался на распутье. Сможет ли он укрепиться дальше и дойти до 75-76 рублей за доллар или 79 это весь максимум, на который он способен, и дальше рубль снова начнет слабеть к 80, потом к 90, затем ко 100? Эксперты не исключают, что смена пятимесячного тренда может произойти уже на этой неделе.

    Что могло бы помочь рублю укрепиться к 75-76 за доллар и далее? Конечно, это значимый прогресс по Украине. «Сокращение геополитической риск-премии могло бы позволить рублю укрепиться еще немного. Реальное продвижение по переговорному треку с Украиной с достижением хотя бы предварительных мирных решений подтолкнуло бы спрос на ОФЗ и отечественные акции, что активизирует спрос на нацвалюту. Другое дело, что рассчитывать на быстрый прогресс сложно – переговорный процесс только в начальной точке, а принципиальных различий в позициях сторон много», - говорит Александр Бахтин, инвестстратег «Гарда Капитал».

    Обычно рубль поддерживают и цены на нефть. Но не сейчас. «Мировые цены на нефть после падения в апреле стабилизировались и давно уже не оказывают сильного влияния на курс рубля. Однако снижение стоимости самого доллара с начала года примерно на 9% (индекс доллара DXY) к большинству мировых валют и ожидание начала цикла смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России пока играет на стороне укрепления рубля», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    По его словам, укрепиться рублю этим летом может помочь снижение курса доллара в первую очередь из-за тарифной политики Дональда Трампа, поэтому, считает эксперт, курс доллара способен протестировать отметку в 76-77 рублей.

    Однако как только российский ЦБ перейдет к снижению ставки, рубль начнет свой разворот и ослабление.

    «Против рубля – ожидаемый переход ЦБ к снижению ключевой ставки, причем первый шаг может быть сделан уже в эту пятницу. На наш взгляд, ставка может быть понижена с 21% до 20%»,

    - считает Бахтин. Однако какое решение примет регулятор, еще точно неизвестно. Часть рынка ждет сохранения ставки на уровне 21% в июне (заседание ЦБ состоится в эту пятницу). Впрочем, Бахтин считает, что даже в этом случае рубль будет терять позиции летом в силу традиционных для второго и третьего кварталов изменений в торговом балансе, когда импорт страны оживляется после сезонного спада, а также на фоне активизации спроса на валюту со стороны выездных туристов.

    Укрепление рубля в последние месяцы было вызвано тем, что экспортеры продают гораздо больше валюты, чем того требуют установленные властями нормы, объясняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». «Одним компаниям выгодно держать вырученные от экспорта рубли под высокие проценты в долговых инструментах и на депозитах, а другим проблематично кредитоваться под такие же большие ставки. К тому же рублевые издержки экспортеров за последние несколько лет существенно выросли из-за санкций и высокой инфляции», - говорит Бабин. Снижение ставки будет постепенно снижать спрос на рубль и ослаблять его курс.

    Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер» тоже не исключает попыток в июне дальнейшего укрепления до 75 рублей за доллар, 85 рублей за евро и 10,5 рублей за юань. Однако сомневается, что национальная валюта сможет закрепиться на этих уровнях надолго.

    «Сложились все условия для постепенного возращение курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни. Официальный курс рубля, скорее всего, летом уйдет выше 85 рублей, а к окончанию августа способен подняться в район 90 рублей», - прогнозирует Бабин. Бахтин из «Гарда Капитал« ждет, что до конца лета доллар подорожает до 82-85 рублей.

    «Мы ожидаем, что к середине лета - началу осени рубль возобновит движение в направлении 90-95 рублей за доллар США, 100-107 за евро и 12,4 -13 руб. за китайский юань»,

    - говорит Пырьева.

    Для экспортеров и бюджета более комфортным является курс рубля 90+ за доллар, который в любом случае придет под влиянием снижения ключевой ставки и сезонного ухудшения параметров платежного баланса, заключает Бахтин.

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