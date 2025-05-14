Пик укрепления рубля еще впереди

Почему рубль продолжает укрепляться

Tекст: Ольга Самофалова

Российский рубль продолжает укрепляться, хотя многие ждали начала его ослабления после майских праздников. На 13 мая объявленный ЦБ курс доллара составил 80,88 рубля против 81,91 рубля на прошлой неделе во вторник.

С начала года рубль укрепился еще более значительно. Так, в январе средний курс рубля составил 100,8 за доллар, в феврале – 92,9, в марте – 86, а в апреле – 81,1. Теперь эксперты не исключают его укрепления ниже 75 за доллар.

Центробанк считает, что к укреплению рубля привели жесткая денежно-кредитная политика вкупе с улучшением геополитической ситуации. Об этом регулятор заявил в резюме по итогам апрельского заседания по ставке. Причем что больше оказало влияние, ему сложно сказать. Высокая ставка воздействовала на курс рубля через снижение спроса на импорт, а также через рост интереса к российским активам из-за более высоких процентных ставок в России по сравнению со ставками в других странах.

«В настоящее время в фокусе пристального внимания рынков является предложенная президентом России встреча с представителями Украины 15 мая в Стамбуле. Предлагается прямой контакт, исключающий посредников», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

«Действует «старый добрый» психологический фактор ожидания позитива от переговоров – теперь уже в Стамбуле. Если по их итогам удастся достичь хотя бы минимально конструктивных подвижек, можно ожидать, что часть санкций – в частности, платежи по SWIFT и торговля долларом на Мосбирже – с России постепенно будет сниматься», – не исключает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис». Такой позитив точно поддерживает курс рубля.

«Геополитическая премия в курсе закономерно сокращается на позитивных сигналах и ожиданиях. Но она также быстро может снова вырасти, если переговоры не принесут успеха»,

– говорит Александр Бахтин, инвестстратег компании «Гарда Капитал». По его мнению, если благоприятные геополитические ожидания подтвердятся, то доллар на позитиве вполне может ненадолго уйти в направлении 75 рублей.

На фоне снижения геополитической напряженности в ближайший месяц возможно ослабление курса доллара до уровня 73 рублей, евро – до 84 рублей, юаня – до 10,5 рубля, не исключает главный аналитик «Ингосстрах банка» Петр Арронет.

Но как только эмоции стабилизируются, курс вернется выше 80, а далее, вероятнее всего, уже будет двигаться к 85 к началу лета и к 90+ к концу года, считает Бахтин.

При этом Дудченко оценивает шансы на достижение какого-либо конкретного соглашения после ожидаемой встречи в Стамбуле как достаточно низкие, потому что за этими «дипломатическими играми» пока не видны перспективы построения конструктивного диалога. «Это является скорее негативным фактором для российской валюты, так как альтернативным сценарием является эскалация конфликта и усиление санкционного давления против России со стороны недружественных стран», – рассуждает Дудченко.

Впрочем, эксперты полагают, что на курс рубля влияет совокупность факторов, а не только геополитика. В частности, играют роль операции отдельных участников на открытом рынке – тема, которую ЦБ старательно обходит стороной и пишет о ней достаточно редко, замечает Дудченко. Речь идет о значительной доли продаж экспортной выручки, что оказывает давление на курс доллара: крупнейшие экспортеры в марте продали 10,2 млрд долларов. Указ об обязательной продаже валютной выручки в 2023 году очень помог рублю укрепиться. Однако его действие уже закончилось, и решения о его продлении пока не принято. Впрочем, экспортеры и без этого указа продают более 90% своей валютной выручки.

Отчасти это происходит из-за высоких процентных ставок, сделавших кредитование малодоступным – компании вынуждены продавать больше валюты, чтобы покрывать растущие за инфляцией внутренние рублевые расходы, объясняет Александр Бахтин.

Предложения валюты выше спроса, что помогает рублю. Во-первых, экспортеры обеспечивают стабильный приток валюты на рынок. Во-вторых, импорт остается подавленным высокими ставками и охлаждением потребительской активности, добавляет собеседник.

Еще одну неожиданную причину поддержки рубля приводит Евгений Бабошкин из «Прайм Брокерский Сервис». По его словам, сейчас негласно не выполняются вторичные санкции против иностранных кредитно-расчетных контрагентов, проводивших платежи за экспортные поставки российских энергоносителей и металлов. «Формально рестрикции против них не отменены, однако жестких карательных действий несколько месяцев не предпринималось. Это привело к снижению ажиотажного спроса на валюту и позволило экспортерам использовать рубли для оплаты импорта из дружественных стран», – говорит собеседник.

И конечно, рубль поддерживают цены на нефть, которые стали расти после того, как США и Китай достигли торгового перемирия и снизили пошлины до 10-30% как минимум на 90 дней. Это сразу убрало риски мировой рецессии и резкого падения спроса на черное золото.

«По мере того как цены на нефть восстанавливаются существенно выше отметки 60 долларов за баррель, очень похоже на то, что мы прошли через локальный ценовой минимум, и дальше цены на черное золото будут восстанавливаться. Следовательно, дефицита бюджета РФ в три триллиона рублей, которое недавно озвучил Минфин России, в этом году, скорее всего, не будет»,

– говорит Бабошкин.

Позитивным для рубля является также потенциально возможное увеличение поставок российского газа в Европу, которое появилось пока на уровне слухов. «Пока я не склонен закладываться на этот фактор, однако в случае его валидации прогнозы ослабления рубля большинством экспертов будут наверняка пересмотрены», – говорит эксперт.

Дудченко считает, что в целом положительные и негативные факторы, влияющие сейчас на курс рубля, компенсируют друг друга, что дает стабильность, поэтому до конца мая он ждет торговлю в диапазоне 80-85 рублей за доллар. А к концу года по-прежнему ждет ослабления курса нацвалюты. Бюджету крепкий рубль невыгоден, так как снижает доходы и увеличивает дефицит.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», не исключает, что в случае реального прогресса в переговорах по украинскому вопросу доллар может ненадолго опуститься в зону 75-80 рублей. Однако вместе с тем он сохраняет прогноз, согласно которому к началу лета рубль вынужденно отступит – увеличится спрос на валюту под импорт, экспортная выручка может сократиться из-за снижения цен на нефть, рынок начнет предвкушать снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, начнется сезон отпусков. Лето доллар может встретить на уровне 84-86 рублей, заключает эксперт.