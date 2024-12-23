Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики

Tекст: Ольга Самофалова

Консенсус-прогноз аналитиков говорил о том, что в декабре ставка будет обязательно повышена, причем сразу с 21% до 23%, а некоторые аналитики не исключали роста и до 24-25%.

Предполагать неповышения ставки никто не осмеливался. Потому что ни инфляция, ни рост российской экономики не остановились. Более того, инфляция продолжает идти вверх. И в предыдущие разы это было главным основанием для ЦБ РФ для повышения ставки.

«Мы считали основным вариантом повышение ставки до 23% с умеренно жестким сигналом. Это было связано, во-первых, с ускорением инфляции к концу года: на 16 декабря накопленная инфляция превысила 9% при октябрьском консенсус-прогнозе ЦБ 8-8,5% на конец года. Во-вторых, с повышением ценовых ожиданий предприятий и инфляционных ожиданий населения. В-третьих, ожидаемого переноса в цены ноябрьского ослабления рубля», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Почему же Банк России сохранил ставку на том же уровне, что и раньше – 21%? Регулятор сместил свой фокус с инфляции на кредитование, которое показывает охлаждение. В ноябре розничное кредитование фактически остановилось, а корпоративное – стало замедляться впервые с начала 2024 года. В следующем году ЦБ ждет продолжения охлаждения кредитования.

А что касается инфляции, которая пока не затормозилась, то ей нужно время, чтобы уже имеющаяся высокая ставка оказала свой эффект. В ЦБ считают, что цены растут по инерции из-за того, что ранее была высокая кредитная активность, что ранее произошла девальвация рубля и, наконец, накопились бюджетные вливания в экономику. Однако в ближайшие месяцы инфляция начнет снижаться благодаря ставке в 21%, которая уже является высокой, и благодаря замедлению кредитования, считает регулятор.

«Логика ЦБ существенно изменилась по сравнению с предыдущими заседаниями. Этому есть объяснение», – говорит Беленькая. По ее словам, Эльвира Набиуллина на самом деле говорила на прошлом заседании, что повышение ключевой ставки «не предопределено» и что переломной точкой может стать замедление роста кредитования, но мало кто обратил на это внимание из-за растущей инфляции.

Теперь, поясняет Беленькая,

ЦБ ориентируется не на текущую ситуацию в экономике, которую уже не может изменить, а на будущую. Эффект высокой ставки виден не сразу, а через 3-6 месяцев, и осталось дождаться его.

Эффект от повышений ключевой ставки с 16% до 21% во втором полугодии 2024 года полностью отразится на экономике уже в будущем году, говорит Беленькая. На это и рассчитывает ЦБ. Там ждут, что годовая инфляция снизится до 4% (а это главная цель) в 2026 году.

Кроме того, регулятор испугался негативных последствий от того, что он может своей жесткостью нечаянно «пережать» со ставкой. «Бизнес уже обеспокоен, что ключевая ставка выше 20%, а еще более высокие ставки по новым рыночным кредитам могут привести к избыточному «переохлаждению» экономики или даже к рецессии. Реализация кредитных рисков вследствие ухудшения финансового положения заемщиков грозит и банкам. Эти риски ЦБ также, вероятно, учитывал», – считает Ольга Беленькая.

«Возможно, причина смены риторики в том, что регулятор опасается рецессии», – не исключает и Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Регулятор балансирует, по сути, на грани. На одной чаще весов – разгон инфляции до двузначных значений, когда ее уже невозможно остановить. Что неизбежно ведет к девальвации, кризису и обнищанию населения. Это Россия уже проходила в современной истории. «Высокая и устойчивая инфляция приводит к быстрому обесценению сбережений, стремительному ослаблению национальной валюты, невозможности реализации инвестиционной деятельности. Такие эпизоды были на протяжении большей части 90-х годов, в также в основные кризисы нулевых и десятых», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Если бы регулятор не повысил ставку в этом году, то инфляция была бы в разы выше текущей. «Мы просчитывали альтернативные сценарии, и если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года – то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, и 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное – она продолжала бы быстро ускоряться», – сказала Набиуллина на пресс-конференции. Именно поэтому повышение ставки уже сработало, считает она.

Между тем на второй чаше весов находится резкое охлаждение экономики через очень высокие ставки и очень дорогие кредитные деньги, которые убивают бизнес. В строительной сфере участники рынка уже бьют тревогу. Перегиб с повышением ставки тоже ведет к экономическому спаду и кризису с неприятными последствиями. Поэтому вовремя остановиться в повышении ставки, чтобы не передавить – это тоже важное решение. Верно ли поступил Центробанк 20 декабря, станет ясно через несколько месяцев.

И первый важный итог будет подведен на заседании ЦБ в феврале 2025 года. Регулятор смягчил свою риторику, но все же оставил возможность для повышения ключевой ставки на нем.

«ЦБ указывает на то, что доверяет текущему замедлению кредитования, поэтому отказался от повышения ключевой ставки в декабре. Но если инфляция продолжит ускоряться в начале 2025 года, а кредитование вновь ускорит темпы роста, то ЦБ может возобновить повышение ключевой ставки»,

– считает Евстифеев.

«Регулятор сделал смелое предположение, что резкий рост цен в ноябре и декабре носит временный характер. В тексте пресс-релиза нет однозначных аргументов в поддержку решения о сохранении ставки на текущем уровне, поэтому Банк России, на наш взгляд, в феврале следующего года рассмотрит возможность повышения "ключа"», – отмечает Сергей Коныгин, старший экономист аналитического департамента инвестбанка «Синара».

Однако Владимир Чернов из Freedom Finance Global ждет сохранения ставки на этом уровне еще как минимум три месяца, чтобы ЦБ смог оценить эффективность прежнего повышения и дополнительных проинфляционных ограничительных мер. «Возможно, в ЦБ тоже поняли, что высокие темпы инфляции не только из-за мягкой монетарной политики регулятора, а больше даже из-за санкций, так как логистика всех импортных товаров существенно подорожала, а рубль обесценился примерно на 10–15% – и все импортные товары для россиян стали дороже примерно на ту же величину», – считает Чернов. Впрочем, предугадать действия ЦБ становится не так легко, поэтому эксперты не исключают любых сценариев.

Что касается того, когда же ЦБ может перейти к снижению ставки, то Федоров из «БКС Мир инвестиций» считает, что снижение начнется в середине или конце второго квартала 2025 года, после прояснения внешних (геополитических) и внутренних инфляционных рисков. «К концу 2025 года ставка, по нашим ожиданиям, будет снижена до 16% при инфляции 5–5,5% и околонулевом росте экономики. Прогноз среднегодовой ставки понижен на 1 п. п. – до 19,5%», – отмечает Федоров.