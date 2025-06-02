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Пушков заявил о планах Британии вести долгую «ледяную войну» с Россией
Пушков заявил о подготовке Британии к длительной «ледяной войне»
Британия намерена вести «ледяную войну» против России, и разницы во взглядах между лейбористами и консерваторами нет, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор в Telegram-канале отметил, что Британия намерена вести «ледяную войну» против России, и разницы во взглядах между лейбористами и консерваторами нет. По его словам, обе партии являются частью «неолиберального интернационала».
Сенатор добавил, что Великобритания не сможет войти в «большую геополитическую тройку» наряду с США, Россией и Китаем, несмотря на усилия. Он также высказал мнение, что планы по строительству двенадцати атакующих подводных лодок с ядерным оружием бессмысленны для Лондона, поскольку сейчас реально используются только четыре, причем две из них постоянно требуют ремонта. Подводные лодки, по словам Пушкова, необходимы премьеру Стармеру для отчета перед элитами, которым он обязан своим назначением.
Ранее на сайте правительства Британии появилось сообщение о строительстве 12 атомных подлодок для противостояния России. Посольство России в Британии, в свою очередь, отметило, что Москва не угрожает Лондону и раскритиковало попытки оправдать рост военных расходов на фоне экономических трудностей.
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о масштабной подготовке британских вооруженных сил к возможным боевым действиям.
Сообщалось, что Британия собирается построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS.
Власти Британии намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей и закупить у США истребители с возможностью нести тактическое ядерное оружие.