Путин приостановил выполнение Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», – сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа сообщается, что необходимо принятие «безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору». В связи с этим договор приостанавливается «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств» по ДРСМД или до прекращения его действия.

Кроме того, МИД России должен направить государствам–участникам договора уведомление о приостановлении его выполнения.

Указ вступил в силу.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все предложения Москвы по сохранению ДРСМД «остаются на столе». Также Россия выступила за глобальное соглашение по договору о РСМД.

В начале февраля Вашингтон объявил о выходе из Договора, Москва ответила на это зеркально. В качестве ответных мер такаже принято решение разработать наземный вариант ракетного комплекса «Калибр».