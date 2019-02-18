Россия выступила за глобальное соглашение по РСМД

Москва будет приветствовать новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), к которому должны присоединиться все страны, обладающие подобным вооружением, пишут СМИ со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Источники «Известий» подчеркивают, что речь должна идти не только о «неудобных для США» государствах – Китае, КНДР, Иране, но и, например, о союзниках в Европе – Франции и Великобритании – и других.

Сообщается, что Вашингтон убеждал Москву, что прекращение действия договора о РСМД не будет направлено против России, так как главная цель – подключить к ограничениям Китай. Кроме того, помимо Северной Кореи, Ирана и Китая, которых Вашингтон хотел бы «принудить к ликвидации», есть еще Индия, Пакистан и Израиль.

Источник газеты напомнил, что Москва больше не намерена выдвигать инициативы по данному вопросу, поскольку, как заявил президент Владимир Путин, все предложения давно лежат у американцев на столе.

Накануне Пекин выражал надежду на возвращение Москвы и Вашингтона к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва в ответ также приостановила участие в соглашении. Кроме того, в качестве ответных мер России принято решение разработать наземный вариант ракетного комплекса «Калибр».